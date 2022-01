Nowy, apokaliptyczny klip Kanye Westa, wyreżyserował Chris Willman. Teledysk będący przy okazji będący efektem współpracy rapera z firmą odzieżową GAP premierowo wyemitowano w stacji ESPN.

Tego samego dnia dowiedzieliśmy się, że trzyczęściowy dokument opowiadający o karierze Westa - "Jeen-Yuhs" trafi na Netflixa 16 lutego.

Kanye West i "Donda"

"Heaven And Hell" to kolejny singel promujący wydany w zeszłym roku album Westa - "Donda". To 10. pozycja w dyskografii gwiazdora.

Płyta nagrana na cześć zmarłej matki rapera zawiera 27 utworów i trwa prawie dwie godziny, poprzedziły ją trzy imprezy z odsłuchem, które odbyły się w Atlancie i Chicago.



Clip Kanye West Heaven and Hell