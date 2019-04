Kanye West: Wielkanoc na Coachelli

W niedzielę 21 kwietnia, podczas drugiego weekendu Coachelli, gościem imprezy będzie Kanye West. Raper wraz ze swoją żoną Kim Kardashian zaprezentuje się tam w ramach swojego specjalnego muzyczno-religijnego cyklu Sunday Service.

Kanye West i Kim Kardashian zaskoczą publiczność na Coachelli? /www.RoyRochlin.com /Getty Images

Sunday Service (pol. niedzielne nabożeństwo) to cykliczne, muzyczne i religijne spotkania, które organizowane są przez Kanye Westa oraz Kim Kardashian. To właśnie na nich możemy usłyszeć nowe aranżacje starych numerów rapera.

Plenerowe spotkania rapera promują jego nadchodzący album "Yandhi", którego premierę przełożono z jesieni 2018 roku na nieznany bliżej termin. West w podobny sposób zapowiadał także album "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" z 2010 roku, publikując w ramach GOOD Fridays za darmo swoje piosenki.

Nowa tradycja celebryckiej pary zapoczątkowana została w styczniu 2019 roku. Wtedy to na swojej "niedzielnej mszy" raper zaprezentował utwór "We Have Everything We Need".

"Nasze niedzielne nabożeństwa wystartowały. Zobaczcie próby na moim Instagramie" - napisała na początku roku Kim Kardashian.



Podczas kolejnych spotkań widzowie mogli usłyszeć m.in. utwory "Lift Yourself", "I Wonder", "Reborn", "Ghost Town" i "Father Stretch My Hands". Podczas wydarzeń Westowi oprócz chórzystów towarzyszyli również Kaye Fox, 070 Shake i Kid Cudi.

Na Sunday Services oprócz rodziny West/Kardashian/Jenner pojawiają się też niespodziewani goście tacy jak m.in. David Letterman, Busy Pihilipps, Diplo, Katy Perry oraz Orlando Bloom.

Co ciekawe, do tej pory wszystkie nabożeństwa utrzymywane były w ścisłej tajemnicy, a to, co pojawiało się w mediach, trafiło tam za zgodą Kim Kardashian i Kanye Westa. Serwis Variety donosił, że celebryci, który pojawiali się na terenie spotkań, musieli pisemnie potwierdzać, że nie będą rozmawiać na temat Sunday Service z mediami.



Najbliższy występ w ramach niedzielnych nabożeństw zostanie zorganizowany przez Westa i Kardashian podczas drugiego weekendu festiwalu Coachella. Występ odbędzie się w Wielkanoc (21 kwietnia), o godzinie 9 (18 polskiego czasu), a oficjalna transmisja z wydarzenia pojawi się na Youtube.

Już teraz dziennikarze spodziewają się na spotkaniu prawdziwej plejady gwiazd. Na razie jednak lista gości oraz współwykonawców trzymana jest w tajemnicy. Nieoficjalnie mówi się, że ojcu w trakcie występu towarzyszyć będzie jego córka North West.

Co więcej, pojawiła się nawet plotka, że podczas tego nabożeństwa Kanye West ogłosi założenie własnego Kościoła. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że raper zaprezentuje fragmenty płyty "Yandhi", a przy okazji przekaże do tłumu kilka górnolotnych haseł w charakterystycznym dla siebie stylu.



"To będzie mój pierwszy raz na Coachelli i jestem bardzo podekscytowana możliwością bycia częścią tego po raz pierwszy. To tylko muzyka. Bez kazania. To zdecydowanie coś, w co [Kanye] wierzy - w Jezusa - i jest tam chrześcijański klimat. Ale nie ma modlitw. To bardzo duchowe doświadczenie" - opowiadała o nabożeństwach Kardashian w rozmowie z "Elle".

Przypomnijmy, że Kanye West miał być największą gwiazdą tegorocznej Coachelli, jednak po postawieniu niemożliwych do zrealizowania warunków (raper domagał się wzniesienia gigantycznej sceny na środku festiwalowego pola), organizatorzy zdecydowali się zakontraktować jako headlinerów Childisha Gambino, zespół Tame Impala i Arianę Grande. Teraz West pojawi się w zupełnie innej scenerii, ale jego występ ma duże szanse, aby przejść do historii.