Ciąg dalszy kłopotów Kanye Westa. Zaledwie kilka dni temu świat obiegła informacja, że słynny raper został pozwany za kradzież fragmentów utworu Marshalla Jeffersona, które miał bezprawnie wykorzystać w swoim nowym albumie. Jak donosił magazyn "Billboard", z pozwu złożonego przez wydawcę Jeffersona wynika, że fragmenty wydanej w 1986 roku kompozycji "ojca muzyki house" zostały użyte w piosence Ye co najmniej 22 razy.

"Wykorzystanie utworu przez innego artystę, w dodatku czarnoskórego, kolegę z Chicago, bez żadnego uznania, jest po prostu rozczarowujące" - skomentował sprawę muzyk.

Teraz West musi zmierzyć się z kolejnym pozwem. "Billboard" dokonał aktualizacji wciąż wydłużającej się listy roszczeń pod adresem rapera i poinformował, że gwiazdor został pozwany przez wpływowego archiwistę mody, kolekcjonera i stylistę Davida Casavanta, który współpracował z takimi gwiazdami, jak Travis Scott, Rihanna, Lady Gaga, Kendrick Lamar czy Paul McCartney. Mężczyzna utrzymuje, że West nie zwrócił mu 13 spośród 49 wypożyczonych w marcu 2020 roku ubrań, takich jak jeansowa kurtka vintage zaprojektowana przez Helmuta Langa.

Adwokat kolekcjonera, który współpracował z Westem od 2014 roku, podkreśla, że mimo wielokrotnego wysyłania raperowi wiadomości z prośbą o zwrot wypożyczonych ubrań, nie doczekał się on żadnej odpowiedzi. Postanowił więc wkroczyć na drogę sądową. Nieoddane przez rapera przedmioty określone zostały w pozwie jako "unikatowe, cenione elementy garderoby". Dlatego Casavant domaga się od Ye 416 tys. dolarów zadośćuczynienia.

Ye jest obecnie pochłonięty nie tylko sądowymi przepychankami z Jeffersonem i Casavantem, ale i toczącą się sprawą rozwodową z Kim Kardashian. O rozstaniu gwiazdorskiej pary świat dowiedział się w styczniu 2021 roku. Od tamtej pory raper wielokrotnie apelował publicznie do małżonki o zmianę decyzji, a później zamieszczał w sieci obraźliwe posty pod adresem jej nowego partnera, komika Pete’a Davidsona. Na początku marca sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kardashian, która domagała się przyznania jej statusu singielki, a w kwietniu ona i West podpisali ugodę w sprawie zasad opieki nad ich dziećmi. Datę kolejnej rozprawy rozwodowej wyznaczono na 5 sierpnia.

