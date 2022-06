"Piszę do was, moi bracia, mając wciąż 53 miliony dolarów długu... Proszę, módlcie się, żebyśmy z tego wyszli"- pisał Kanye West na Twitterze w 2016 roku.

"Mark Zuckerberg, zainwestuj miliard dolarów w pomysły Kanye Westa" - dodał i kontynuował w dalszym tweecie - "Po tym jak dotrze do ciebie, że to najlepszy żyjący artysta i najlepszy artysta wszech czasów".



Od tamtego czasu sytuacja finansowa Kanye Westa uległa całkowitej odmianie. Obecnie jest on najbogatszym raperem na świecie i jednym z najbogatszych celebrytów. Majątek 45-latka wziął pod lupę tabloid "The Sun".



Jaki jest majątek Kanye Westa?

W 2021 roku sieć obiegła wiadomość, że Kanye West może pochwalić się majątkiem wartym prawie siedem miliardów dolarów. Takie informacje przekazał magazyn "People". Jednak bardzo szybko w tej sprawie pojawiły się skorygowane doniesienia.

"Forbes", który zajmuje się regularnie analizą majątków gwiazd, stwierdził, że wyliczenia "People" są błędne i wynikają z "magicznego myślenia o sprzedaży, która nie miała jeszcze miejsca".



Obecnie "Forbes" szacuje, że majątek Kanye Westa to dwa miliardy dolarów. Rocznie autor przebojów i ikona rapu zarabiać ma 150-200 milionów dolarów. Dla porównania w 2007 roku West mógł pochwalić się rocznymi zarobkami o wielkości 17 milionów dolarów.



160 milionów jego majątku to gotówka i aktywa.

Zarobki Kanye Westa na muzyce

W 2000 roku Kanye West podpisał kontrakt z wytwórnią Jaya-Z Roc-A-Fella Records na bycie producentem. Przyszły raper pracował m.in. z Ludacrisem, Alicią Keys i Janet Jackson. Ostatecznie jednak West przekonał swojego przyjaciela do tego, aby wydał jego płytę

Jego debiut - "College Dropout" - ukazał się w 2004 roku i rozpoczął spektakularną, pełną hitów karierę raperską Westa. Gwiazdor poszedł też za ciosem i we współpracy z Sony Music stworzył własną wytwórnię - G.O.O.D Music, której wartość wycenia się na 80 milionów dolarów. Na około 90 milionów wycenia się wartość katalogu muzycznego Westa.



Posiadłości Kanye Westa

"The Sun" zebrało również informacje na temat nieruchomości w posiadaniu Kanye Westa. W Hidden Hills w Kalifornie zakupił on dom za 23 miliony dolarów. Po gruntownym remoncie posiadłość wyceniana jest na 60 milionów dolarów.

Ponadto West ma również kupione domy w Malibu (57 milionów dolarów) i Calabasas (16 milionów dolarów). Jest też właścicielem rancza w Wyoming wartego 15 milionów dolarów.



Modowe współprace Kanye Westa

Raper od początku swojej kariery nie krył zainteresowania modą i to właśnie współpraca z branżą odzieżową przyniosła mu największe pieniądze. Projektował dla Nike i Adidasa, a w 2021 roku West podpisał lukratywny kontrakt z firmą GAP, który przyniósł mu ponad miliard dolarów.