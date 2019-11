Kanye West i pierwsza opera "Nebuchadnezzar"

W serwisie Tidal swoją pierwszą operę zaprezentował raper Kanye West.

Kanye West zaprezentował swoją operę /Raymond Hall/GC Images /Getty Images

Premiera opery "Nebuchadnezzar" odbyła się amfiteatrze Hollywood Bowl w Los Angeles, uznanym za jedną z najlepszych scen koncertowych na świecie.

Reżyserem nowej produkcji Kanye Westa jest Vanessa Beecroft, muzykę opracował Peter Collis z kolektywu Sunday Service i grupa Infinity's Song.

Do tej pory raper w Tidalu zaprezentował się m.in. livestreaming premierowego odsłuchu albumu "The Life of Pablo" oraz relacje z pokazów "Yeezy".

Kanye West to jeden z najpopularniejszych raperów. Jego płyty rozeszły się w nakładzie 32 mln egzemplarzy, a w formacie cyfrowym ściągnięto je 100 mln razy. Zdobył ponad 20 statuetek Grammy. Magazyn "Time" dwukrotnie zamieścił go na liście "100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie" - w 2005 i 2015 roku.



Debiutancki album Westa, "The College Dropout", miał premierę w 2004 r. Rok później ukazała się jego druga płyta - "Late Registration". Kolejne wydawnictwa studyjne Kanye to "Graduation", "808s & Heartbreak" oraz "My Beautiful Dark Twisted Fantasy". W sierpniu 2011 r. miała miejsce premiera "Watch the Throne", pierwszego albumu w twórczości Kanye nagranego w duecie z Jayem-Z.

Pod koniec października West wypuścił album "Jesus is King".