Kamil "Holden" Kryszak pracuje nad nowym materiałem. Co słychać u syna Jerzy Kryszaka?

Kamil Kryszak zdobywa coraz większe doświadczenie na rynku muzycznym. W ostatnim czasie efekty jego współpracy mogliśmy usłyszeć m.in. u Marceliny oraz na płycie duetu Karaś/Rogucki.

Kamil Kryszak wraz ojcem z studiu "Dzień Dobry TVN" /Wojciech Olszanka/Dzień Dobry TVN / East News

"Czwórka dzieci, jedno poszło w muzykę" - tak Kamil Kryszak podsumował swoje początki muzyczne i starania jego ojca w tym temacie.

W rozmowie z "DDTVN" Jerzy Kryszak przyznał, że od małego każde z jego dzieci uczyło się gry na instrumentach.

"Muzyka jest podstawą uwrażliwienia człowieka. Z muzyki wyrośliśmy, muzykę cały czas gdzieś słyszymy. W związku z tym, uważałem, że powinni jakiś tam podstawowy zakres edukacji poznania dźwięków przejść" - mówił Kryszak.



Jak się okazało, Kamil zainteresował się sprawą na poważnie. "To, co było zasiane, w tym przypadku, zaczęło rosnąć" - stwierdził komik. "Wydaje mi się, że ja też chciałem mieć zajęcia na keyboardzie, a to, że to było pchane przez tatę, to jest tylko fajniejsze" - tłumaczył natomiast jego syn.



Holden (bo takim pseudonimem posługuje się też młody muzyk) swoją przygodę rozpoczął od grania na ulicy. Jak sam przyznał, dzięki temu zdobył sporo pewności siebie i zaczął puszczać swoją muzykę szerzej.

W 2016 roku stworzył projekt BVRS, który pojawił się na Spring Breaku oraz na Open'erze. 2017 rok to premiera solowej EP-ki Kryszaka "Wonderkids", coraz więcej koncertów oraz kooperacji.

Wideo BVRS - Mess (feat. Moriah Woods)

Na trasie po Europie supportował Low Roar, a w ostatnich dwóch latach aktywnie nagrywał i koncertował m.in. z Marceliną i Kubą Karasiem.

We wrześniu 2018 roku ukazała się płyta wokalistki "Koniec wakacji", a Holden miał swój ogromny wpływ w muzykę na krążku.

- Szukając gitarzysty, który powinien zająć się tą stroną gitarową, wpadliśmy na Kamila. Jest to młody chłopak, niewyeksploatowany. On też bardzo chętnie się zgodził - opowiadała artystka. Współpraca między tym duetem trwa do dziś.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcelina opowiada o swojej nowej płycie "Koniec wakacji" INTERIA.TV

W tym roku ukazała się natomiast płyta duetu Karaś/Rogucki i tam też swój wkład miał wspomniany Kryszak.

"Przy kreowaniu własnego brzmienia i pisaniu piosenek pomagał nam też Kamil Kryszak. Mnogość muzycznych eksperymentów z różnymi efektami, ale też instrumentarium była często zainspirowana podróżami po różnych rejonach świata" - tłumaczył Karaś.

Jak natomiast ojciec muzyka reagował na jego wybór kariery? Początkowo dość ostrożnie.

Clip Karaś/Rogucki Katrina

"Miałem wątpliwości, bo wiem jak to jest, wiem jak to smakuje, wiem jak jest trudno znaleźć się w tym morzu chętnych. Tam być tą kroplą, która wyjdzie na wierzch, jest strasznie trudno. Pomyślałem, że wybiera kierunek, który nie jest łatwy. Natomiast jeżeli robi to, co lubi, to jest fantastycznie" - opowiadał.

Co planuje Holden w tym roku? Na jego Facebooku można odnaleźć zapowiedź debiutanckiej płyty oraz innych "zaskakujących rzeczy".