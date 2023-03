"To piosenka o naszym domu - domu, w którym mieszkamy i o tym, jak uczyliśmy się go chronić. Nawet gdy zagraża nam niebezpieczeństwo, żyjemy dalej. Nasz dom może zmieniać się razem z nami, ale to, co czyni go ważnym i rodzimym dla naszych tradycji, jest wieczne" - mówi lider zespołu, Oleh Psiuk.

Klip do "Changes" został nakręcony w Polsce, w przerwie między koncertami zespołu. Akcja teledysku rozgrywa się w tradycyjnym domu, a członkowie grupy wcielają się w baśniowe postacie. Dom i otaczająca go ziemia pełnią rolę bajkowego królestwa. Członkowie zespołu chodzą przez rozległe pola, śpiewają w wysokiej trawie i żyją w zgodzie z naturą. Kiedy za oknem zaczyna się burza, nad ich głowami możemy dostrzec niewybuchy i rakiety. Tymofij Muzyczuk przemienia się w Karpackiego Molfara (huculskiego maga i uzdrowiciela). Po raz pierwszy pojawia się też mistyczna postać KilimWoman - to właśnie jej głos pośród chóru słyszymy na początku piosenki. Zespół zapowiedział już, że tajemnicza KilimWoman na stałe zagości w ich projektach.

Teledysk opowiada o domu, który zmienił się nie do poznania, kiedy poznał cierpienie i stratę. Gdy przybywa wróg, każdy z mieszkańców chroni swój dom najlepiej, jak potrafi. "To opowieść o magicznych postaciach z rodziny Kalush Orchestra. Każdy członek rodziny ma własną moc, własny sposób obrony domu. Ktoś chroni go modlitwą, ktoś czynem, prawdą, a jeszcze ktoś inny - magią. Jak to bywa w rodzinie, wszyscy mocno się różnią, a w niektórych aspektach są nawet swoimi przeciwieństwami. Są jednak w tym razem, bo każdy z nich kocha swój dom" - wyjaśnia reżyser Leonid Kolosovsky.

Kalush Orchestra - zwycięzcy Eurowizji 2022

Kalush Orchestra wygrała Eurowizję z utworem "Stefania". Do tej pory teledysk obejrzano ponad 50 milionów razy. Utwór odniósł sukces także na TikToku (330 tys. filmów) oraz platformach streamingowych (52 miliony odsłuchań).

Jesienią zespół gościł na gali MTV Europe Music Awards w Düsseldorfie. Podczas ubiegłorocznej europejskiej trasy, Kalush Orchestra wystąpili w Polsce więcej razy niż w jakimkolwiek innym kraju. Ich pierwszy występ w Wielkiej Brytanii odbył się na jednym z największych europejskich festiwali Glastonbury. Wkrótce znów go odwiedzą - w tym roku, w imieniu Ukrainy, gospodarzem konkursu jest miasto Liverpool.

Kalush Orchestra zaplanowali na ten rok wiele koncertów, podczas których dalej będą zbierać fundusze na pomoc Ukrainie - zarówno na wsparcie Sił Zbrojnych, jak i na odbudowę zniszczonych obiektów kultury. W ubiegłym roku zespół zebrał 60 milionów hrywien (ponad 7 milionów złotych).

