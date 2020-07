Kalt Vindur z albumem "…And Nothing Is Endless"

Na początku sierpnia swą premierę mieć będzie druga płyta grupy Kalt Vindur z Podkarpacia.

Kalt Vindur niedługo wydadzą album "...And Nothing Is Endless" /materiały prasowe

"...And Nothing Is Endless" powstał w studiu Regnat Audio pod okiem Piotra Krygowskiego. Miksem i masteringiem zajął się Krzysztof Kokosiński.

Okładkę zaprojektował Maciej Komuda.

Dodajmy dla ułatwienia, iż twórczość Kalt Vindur charakteryzuje się gwałtownym, acz panoramicznym i na swój sposób postępowym brzmieniem z pogranicza doom i black metalu.

Drugi longplay formacji wyda białostocka Witching Hour Productions, która szykuje wersję CD oraz edycję kasetową. Materiał będzie też dostępny drogą elektroniczną. Datę premiery wyznaczono na 7 sierpnia.

"The Blind Sin Hunter", pierwszy singel z nowego albumu Kalt Vindur, możecie sprawdzić poniżej:

Wideo KALT VINDUR - The Blind Sin Hunter

Na płycie "...And Nothing Is Endless" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich lista:

1. "Solar Cross"

2. "Inner War“

3. "The Blind Sin Hunter“

4. "Eyes Ov Gods"

5. "Dirty Yields"

6. "Rerd Glow"

7. "...And Nothing Is Endless"

8. "The Golden Age"

9. "Crescent Moon Of Chors".