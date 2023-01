Kali Uchis promuje nowy teledysk "I Wish You Roses"

Do sieci trafił nowy singel Kali Uchis pt. "I Wish You Roses". Promuje go teledysk, w którym pojawia się m.in. nawiązanie do kultowej sceny z filmu "American Beauty".

Kali Uchis pokazała nowy teledysk / Scott Legato /Getty Images