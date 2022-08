Kajra i Sławomir to duet doskonale znany miłośnikom muzyki disco polo. Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz zyskali sympatię słuchaczy i wylansowali takie przeboje, jak m.in.: "Miłość w Zakopanem", "Megiera", "Weselny pyton" i wiele innych.



Co ciekawe, zarówno muzyk, jak i jego piękna partnerka mają też wykształcenie aktorskie i od czasu do czasu występują też na ekranie: tak właśnie było w przypadku produkcji: "Lombard. Życie pod zastaw" czy "Na dobre i na złe". Dodatkowo w ostatnim czasie Magdalena "Kajra" Kajrowicz próbowała swoich sił także na tanecznym parkiecie, docierając aż do finału minionej edycji programu: "Dancing With the Stars. Taniec z Gwiazdami". Prywatnie muzycy są szczęśliwym małżeństwem wychowującym syna - Kordiana.

Magdalena Kajrowicz bardzo ceni sobie kontakt z publicznością; stąd też aktywnie działa na Instagramie, gdzie informuje fanów m.in. o kolejnych koncertach, ale też "przemyca" codzienność muzycznej pary. Chociaż na wielu filmikach i zdjęciach Kajrze często towarzyszy mąż, to na najnowszej publikacji próżno go szukać. "Pierwsze skrzypce" gra za to Magdalena, która zaprezentowała się internautom w krótkiej, połyskującej sukience zakończonej głębokim dekoltem.

Magdalena Kajrowicz komplementowana na Instagramie

Na nagraniu widać, jak partnerka Sławomira Zapały niemal zamienia pokryty trawą plac w modowy wybieg! Uwagę zwraca również wspomniana już kreacja, która subtelnie podkreśliła atuty Kajry.

"Przepiękna", "Ogień!", "Wyglądasz cudownie", "Jesteś zjawiskowa" - pisali internauci.

