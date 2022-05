Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała to elektryzujący duet zarówno na scenie, jak i w życiu! Wokalista i jego piękna partnerka mają na koncie takie hity jak m.in.: "Miłość w Zakopanem", "Weselny Pyton" i wiele innych. Sławomir i Kajra nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, wciąż tworząc i dając koncerty w wielu polskich miastach.

Kajra bez makijażu

Niedawno pojawili się na muzycznym wydarzeniu organizowanym z okazji Dnia Matki, a swój występ poprzedzili próbami. Kilka ujęć, a także krótki filmik z przygotowań pojawiły się na Instagramie, a opublikowała je sama Kajra. Uczestniczka minionej edycji programu: "Danicng With the Stars. Taniec z Gwiazdami" przy okazji zaprezentowała się w naturalnym wydaniu, rezygnując z makijażu. Efekt? Zobaczcie poniżej!

Magdalena Kajrowicz prezentuje się głównie w efektownych strojach oraz w pełnym makijażu. Tym razem pokazała swój naturalny look, zbierając mnóstwo komplementów:

"Wygląda Pani fenomenalnie w i bez makijażu", "Gwiazda!", "Wspaniale", "Ładne zdjęcia".

Minione święto było ważne także dla samej Kajry, która prywatnie jest mamą Kordiana: syn muzycznej pary przyszedł na świat we wrześniu 2016 roku. Rodzice dbają o prywatność chłopca, przez co w mediach społecznościowych próżno szukać fotografii przedstawiających twarz Kordiana. Od czasu do czasu Sławomir i Magdalena "przemycają" do sieci urocze, rodzinne obrazki, które rozczulają fanów. Sprawdzacie czasem, co słychać u rozśpiewanego duetu?

Sabina Obajtek