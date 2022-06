Sławomir to wokalista znany między innymi z wielkiego sylwestrowego przeboju "Miłość w Zakopanem" ( sprawdź! ). To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność.



Przypomnijmy, że "gwiazda rocko polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

Kajra (Magdalena Kajrowicz) wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

Wokalistka jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki".

Towarzyszy swojemu mężowi na scenie w zespole Trzymamy się Zapały.

Na początku września 2016 r. na świat przyszedł syn Sławomira i Kajry - Kordian. To jemu para poświęciła piosenkę "Kordian". Teledysk do tego utworu pojawił się w marcu, w dniu 39. urodzin wokalisty.

Małżeństwo jest aktywne w mediach społecznościowych - na Instagramie Sławomir ma ponad 130 tys. fanów, a Kajra nieco ponad 115 tys. Możemy tam zobaczyć nie tylko ujęcia ze sceny, ale także prywatne zdjęcia.

Do tej pory para oszczędnie publikowała fotografie swojego syna. W jednym z najnowszych wpisów możemy zobaczyć więcej ujęć Kordiana, ale na każdym pozuje on tak, że nie widać jego twarzy.



"Moja siła i duma. A oprócz tego, że moja to - Nasza" - napisała Kajra.



