Kaja Paschalska wyda nową płytę. Zdradziła plany!

Kaja Paschalska jest znana ze swojej roli w serialu "Klan". Jednak zawodową przyszłość wiąże z muzyką. Zdradziła, że planuje wydać kolejną płytę.

Kaja Paschalska wiąże przyszłość z muzyką /VIPHOTO /East News

Przypomnijmy, że Kaja Paschalska jako wokalistka ( posłuchaj! ) zadebiutowała w 2001 roku płytą zatytułowaną po prostu "Kaja Paschalska". Dwa lata później ukazał się album "Kaja 2".

Reklama

Paschalska w dorobku ma m.in. nagrodę w konkursie Debiuty na festiwalu w Opolu (2001), Superjedynkę (2002) i wygraną w konkursie Serialowy Przebój Lata w 2010 r. w Opolu (razem z Piotrem Kupichą i Izabelą Trojanowską).

Po dłuższej przerwie powróciła w muzycznej odsłonie w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". W trzeciej edycji show Polsatu zajęła ostatecznie 4. miejsce. W programie wykonywała piosenki m.in. z repertuaru Cher, Beaty Kozidrak, Duffy, Lionela Richiego, 50 Centa, Micka Hucknalla (Simply Red), Lany Del Rey i Rihanny.



Teraz, w rozmowie z portalem Jastrząb Post, zdradziła szczegóły nowej płyty. "Jest dużo muzyki elektronicznej, to jest raczej taki cięższy klimat, mocniejszy, ale nie totalnie niszowy. Na pewno nie jest to taki lekki pop. Chociaż z drugiej strony popem staje się to, co jest popularne. Ciężko teraz kategoryzować, natomiast na pewno to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, że są to moje kompozycje. Moja muzyka, moja twórczość" - mówiła.

Clip Kaja Paschalska Karma

"Jest to bardzo osobisty materiał. On nie jest odtwórczy. Od samego momentu komponowania melodii, przez tekst, to wszystko przechodzi przez mnie. Zastanawiam się jak to ubrać, co wybrać, co odrzucić. Czy zrobić z tego jakiś koncept, więc tytułu płyty jeszcze nie mam" - dodała.