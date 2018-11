KaeN na Święto Niepodległości: Zobacz teledysk "Dom" i sprawdź tekst

W dniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nowy teledysk "Dom" opublikował raper KaeN.

"Pojęcie domu przywodzi na myśl poczucie bezpieczeństwa, rodzinnego ciepła oraz patriotyzmu zaszczepionego od najmłodszych lat. To właśnie rodzina i patriotyzm determinuje prawdziwy 'DOM'. Chodzi tu o wspólnotę, czyli nas Polaków, którą łączą więzy emocjonalne budujące pewne szczególne poczucie przynależności. Dom jest 'lunetą dzieciństwa' - miejscem, do którego KaeN powraca we wspomnieniach, myśląc o członkach rodziny i pięknych chwilach, które spędził tam jako dziecko" - czytamy w informacji pod teledyskiem "Dom".

Utwór "Dom" to kolejne nagranie promujące nadchodzącą płytę "2020".

Wcześniej poznaliśmy single "Echo" (duet z Ewą Farną - ponad 33 mln odsłon) i "Nirwana" (ponad 3 mln).



