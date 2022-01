K.A.S.A. największą popularnością cieszył się na przełomie XX i XXI w. Wówczas status przebojów zdobyły takie piosenki, jak m.in. "Reklama", "Kasanova", "Sex i kasa", "Piękniejsza" czy "Maczo", a sam Krzysztof Kasowski zgarnął dwie nominacje do Fryderyków.

Co jakiś czas wypuszcza nowe produkcje, które jednak nie cieszą się tak wielkim zainteresowaniem.



"Ostatnio zrobiłem kilka 'klipów' w moim mieszkaniu więc pojawiły się podejrzenia, że mam nałożony areszt domowy. Póki co nie! Wyszedłem zatem całkiem legalnie z domu zabierając ze sobą walizkę z całym moim dotychczasowym (estradowym) dorobkiem. Znalazły się w niej rekwizyty z różnych okresów mojej działalności (sombrero się nie zmieściło, peruka afro i kapelusik z pierwszej płyty zostały utracone na trasach koncertowych). Wszystko z powodu ćwierćwiecza mojej muzycznej działalności (a nawet o jeden rok więcej) Kto rozpoznaje pozostałe rzeczy i pamięta w jakich nagraniach się znalazły?" - dopytuje K.A.S.A. przy okazji premiery nowej piosenki "Tak jak każdy z nas".

Clip K.A.S.A. Tak jak każdy z nas

Wokalistę w chórkach wsparła jego przyjaciółka Edyta Strzycka. Z kolei za teledysk odpowiadał jej partner - Łukasz Stępniewicz.

Kim jest Edyta Strzycka?

Pochodząca także z Kielc wokalistka ma na koncie występy w kilku telewizyjnych talent shows. W pierwszej edycji "The Voice of Poland" dotarła do ćwierćfinału w drużynie Kayah. Z kolei w 11. odsłonie "Must Be The Music" w Polsacie zdobyła trzy głosy na "tak" na castingu.

"Tak jak każdy z nas" to kolejny efekt współpracy Kasowskiego i Strzyckiej - wcześniej razem występowali w piosenkach "Teraz bez ciebie" Edyty (2011) i "Mylą nas" (duet Kasowskiego z Norbim) z 2015 r., a także "Miasto funk" (2020).



Edyta Strzycka śpiewała w chórkach u takich gwiazd, jak m.in. Izabela Trojanowska i Jacek Kawalec.