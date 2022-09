"'Tak to leciało!' to najbardziej rozśpiewany teleturniej na świecie!" - zapowiada telewizja. Uczestnicy mają za zadanie uzupełnić luki w tekstach popularnych polskich przebojów, a wszystko to w myśl zasady "im więcej wyśpiewasz, tym więcej wygrasz".

W nowej edycji zawodnikom akompaniować będzie zespół muzyczny Marcina Urbana. Show poprowadzi idealnie zgrany duet małżeński i sceniczny, czyli Sławomir i Kajra. Nie zabraknie także odcinków specjalnych z udziałem gwiazd.

"Tak to leciało!" - o co chodzi w programie?

Program "Tak to leciało!" na antenie TVP2 emitowany był między 2008 a 2012 rokiem. Powstało aż 9 edycji i ponad 100 odcinków show. Format cieszył się także ogromną popularnością na świecie. Był z powodzeniem realizowany w ponad 25 krajach, m.in. w USA, Francji, Włoszech, Kanadzie, Indiach, Izraelu, Meksyku, Chile czy w Egipcie.

Reklama

Instagram Rolka

Zasady gry skonstruowane są tak, by dostarczać maksimum emocji. Uczestnicy mają przed sobą do wyboru 9 muzycznych kategorii oraz hit za 100 000. Pod każdą kategorią kryją się dwie piosenki. Gracz wybiera jedną z nich, a następnie wykonuje utwór przy akompaniamencie zespołu. Na ekranie wyświetlają się słowa piosenki, tak jak podczas klasycznego karaoke. W pewnym momencie muzyka milknie, a na ekranie pozostaje miejsce do uzupełnienia tekstu. Jeśli uczestnik prawidłowo dośpiewa brakujące wyrazy, przechodzi dalej. Na poszczególnych etapach gry może skorzystać z "wyjść awaryjnych".

Pierwsze odcinki nowej edycji będzie można oglądać na antenie TVP2 od 4 września w kolejne niedziele o godz. 16:15.