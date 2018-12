"Jestem muzykiem i nie należę do żadnej partii" - ogłosiła Justyna Steczkowska, której występ w koszuli z napisem "Konstytucja" wzbudził gorące emocje wśród internautów.

Koszula Justyny Steczkowskiej wzbudziła gorące emocje /Przemek Świderski / East News

Justyna Steczkowska na swoim profilu na Instagramie opublikowała serię zdjęć z warszawskiego koncertu "Spotkanie z Legendą".

Wideo Justyna Steczkowska: Cały czas szukam wyzwań (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Wokalistka udostępniła m.in. fotografię, na której pozuje w koszuli z napisem "Konstytucja". Taka stylizacja nie spodobała się wielu fanom, którzy uznali, że gwiazda nie powinna mieszać się w politykę.

Temat podchwyciły media dodając do tego swoje komentarze. Np. prawicowa Telewizja Republika opublikowała tekst pod tytułem "To już koniec Justyny Steczkowskiej". W podobnym tonie informował o sprawie serwis wPolityce.pl ("polityczny manifest niespełnionej diwy").

Sama Steczkowska postanowiła odnieść się do tej sprawy, publikując wyjaśnienie swoich motywacji.



"MEDIA RATUNKU NIE MÓWCIE ZNOWU ZA MNIE!!! JESTEM MUZYKIEM i nie należę do żadnej partii. To nie jest mój protest tylko wyraz artystycznej wizji skłaniającej do myślenia nad tym GDZIE W POLITYCE ZAGINĄŁ CZŁOWIEK I jego DUSZA. Opcja polityczna nie ma tu znaczenia. Tyle w tym temacie..." - podkreśla.

Wideo Justyna Steczkowska - Moja krew (Live) |Orkiestracja Adam Sztaba|

"Jako artysta mam prawo wyrażać swoją wizję poprzez muzykę w której od lat opowiadam o człowieku i jego duszy właśnie. Nie oceniam... Staram się po prostu zrozumieć. Swoją drogą jak to jest możliwe, że zdjęcie z koncertu z napisem "Konstytucja" wzbudziło w niektórych tyle nienawiści? To chyba najlepszy przykład na to, żeby się zastanowić nad tym dlaczego tak się dzieje..." - dodaje.



Steczkowska na koniec przypomina, że po raz pierwszy utwór "Moja krew" wykonała w grudniu 2015 r.

40 lat Justyny Steczkowskiej 1 10 Justyna pochodzi z wielodzietnej muzykalnej rodziny Steczkowskich ze Stalowej Woli. Urodziła się 2 sierpnia 1972 r. Jej rodzice założyli rodzinny zespół, z którym koncertowali po całej Europie. W zespole Justyna pełniła rolę skrzypaczki. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 10