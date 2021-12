Justyna Steczkowska i Leszek Możdżer utopili fortepian

Duet Justyny Steczkowskiej i wybitnego pianisty Leszka Możdżera to nowa odsłona "Dziewczyny szamana" ( sprawdź! ), która stała się prawdziwą, muzyczną szamanką. Ten wielki hit lat 90. w nowej odsłonie pokazuje niezwykły talent obojga artystów.

Jak mówi sama artystka: "Praca z Leszkiem była niezwykłą przyjemnością i cudowną, twórczą pracą nie tylko w studio, ale też na planie teledysku".



W teledysku w reżyserii Łukasza Naczasa możemy zobaczyć niezapomniane, przestrzenne kadry i energię jesiennego morza.

Autorami piosenki są Justyna Steczkowska (muzyka) i Ewa Omernik (tekst). Pod tym pseudonimem krył się Grzegorz Ciechowski, zmarły 22 grudnia 2001 r. lider grupy Republika.

