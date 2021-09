Justyna Steczkowska i Beata Kozidrak w duecie. Kiedy premiera wspólnej piosenki?

Justyna Steczkowska w 1996 r. wypuściła swój debiutancki album "Dziewczyna szamana", przy którym pomagał jej Grzegorz Ciechowski, lider grupy Republika (napisał teksty pod pseudonimem Ewa Omernik).

Teraz nowa trenerka "The Voice of Poland" poinformowała o przygotowaniach do jubileuszowej trasy z okazji swojego 25-lecia.

Pierwszy koncert odbędzie się 3 października w Sali Ziemi w Poznaniu.

"Poznańska publiczność była zawsze dla mnie życzliwa i wypełniała sale po brzegi, dlatego cieszę się, że pierwszy koncertu właśnie u Was. Obiecałam, że zaprezentuję Wam utwór, który skończyłam nagrywać w połowie sierpnia razem z niezwykłą wokalistką. To była nasza tajemnica dla Was. Przyszedł czas, żeby odkryć karty i zaprezentować nasz nowy duet, który pierwszy raz wykonamy właśnie w Poznaniu z Beatą Kozidrak" - napisała Justyna Steczkowska na Instagramie.

Reklama

Instagram Post

"Teraz zamknijcie oczy i przypomnijcie sobie te wszystkie książki, które Wam polecałam, których podstawą jest miłość, empatia i szacunek do drugiego człowieka i PROSZĘ Was Kochani o wyzbycie się wszelkich ocen. Każdy z nas ma swoje trudne lekcje w życiu i nie nam je oceniać. Beata jest i zawsze była fantastyczną wokalistką, serdeczną koleżanką w pracy i po prostu fajną kobietą. Proszę, żebyście o tym pamiętali przede wszystkim. Zapraszamy Was z całego serca na koncert i jestem pewna, że premierowe wykonanie naszej piosenki poruszy serca wielu z Was, bo piosenka jest piękna" - dodała wokalistka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska Oko za oko

Justyna Steczkowska - trasa koncertowa z okazji 25-lecia [DATY, MIEJSCA, BILETY]:

03.10.2021 - Poznań, Sala Ziemi

09.10.2021 - Koszalin, Filharmonia Koszalińska

16.10.2021 - Szczawno-Zdrój, Teatr Zdrojowy

21.10.2021 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

06.11.2021 - Bielsko-Biała, Bielskie Centrum Kultury

26.02.2022 - Wrocław, Hala Stulecia

04.03.2022 - Gliwice, Arena Gliwice

05.03.2022 - Kraków, Tauron Arena Kraków

26.03.2022 - Rzeszów, G2A Arena

20.04.2022 - Warszawa, COS Torwar

22.07.2022 - Sopot, Opera Leśna.