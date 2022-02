Piosenka "Między nami" znajduje się na 17. albumie Justyny Steczkowskiej "Szamanka", którym wokalistka pragnie uczcić swój jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Płyta prezentuje łącznie 12 zupełnie nowych utworów oraz jazzową aranżację kultowej "Dziewczyny Szamana", którą nagrała wraz z pianistą Leszkiem Możdżerem.

Wśród całkiem nowych kompozycji słuchacze odnajdą m.in. 5 duetów z artystami z różnych pokoleń takich jak wspominana Beata Kozidrak, LUNA, Arek Kłusowski, Marcin Maciejczak i 4 wyjątkowe mantry.

Za piosenkę "Między nami" odpowiadają Beata Kozidrak (tekst) i Justyna Steczkowska (muzyka). Teledysk nakręciła Olga Czyżykiewicz, która ma na koncie klipy dla m.in. Zaz, Sylwii Grzeszczak, Margaret, Sarsy, Kasi Cerekwickiej, Ani Byrcyn, Nataszy Urbańskiej, Magdy Femme, grup Wilki, Me And That Man, The Dumplings, Blauka czy Mike Skowron.

Justyna Steczkowska Między nami - & Beata Kozidrak

Justyna Steczkowska w ręce swoich fanów oddaje płytę CD w opakowaniu wielkoformatowym, wyprodukowanym na ekskluzywnym metalizowanym papierze. Całość stylizowana jest na opakowanie krążków winylowych i wzbogacona o trójwymiarowe elementy. Do sprzedaży trafi tylko 1000 sztuk.

Justyna Steczkowska - daty koncertów jubileuszowej trasy:

13.03.2022 - Bielsko-Biała, Bielskie Centrum Kultury

27.03.2022 - Gliwice, Mała Arena Gliwice

29.03.2022 - Rzeszów, Filharmonia Rzeszowska

01.04.2022 - Wrocław, Hala Stulecia

02.04.2022 - Kraków, ICE

20.04.2022 - Warszawa, COS Torwar

22.07.2022 - Sopot, Opera Leśna.