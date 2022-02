Czy to Apokalipsa? Poniekąd. Justyna Steczkowska bowiem po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów, wprowadzając ich tym razem w zupełnie inny świat. Najnowszy singel wokalistka nagrała w duecie z Arkiem Kłusowskim, który też napisał tekst do "Uciekinierów".

A sam klip jest dosłownie wybuchowy - nie brakuje w nim efektów specjalnych. Nie one są jednak głównym bohaterem utworu. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że dzięki współpracy Justyny Steczkowskiej i Arka Kłusowskiego z Henrykiem Szymańskim, reżyserem klipu, dotarł do nas obraz "końca świata" w odczuwalnie katastroficznym wydźwięku. Co więcej - wszystko to zostało zapakowane w obraz skomponowany w iście hollywoodzkim stylu. Trzeba przyznać, że teledysk robi wrażenie, a Steczkowska w nim odbiega od swojego kobiecego i eleganckiego wizerunku.

Do tego jej tekst w mediach społecznościowych, w którym zadaje ważne pytania, cytując teksty własnych piosenek z nadchodzącej nowej płyty "SZAMANKA" - jej premiera już 25 lutego.



Kim jesteśmy? Wolnymi ludźmi, którzy przyszli tutaj, żeby rozwijać swoją świadomość? Czy uciekinierami żyjącymi w strachu przed samym sobą? Jakie lekcje odrabiamy w tym zaklętym kręgu MY

"nieśmiertelni, którzy trwamy w wojnie"?

Czy potrafimy odpowiedzieć sobie na to pytanie?

"I stanąć ze sobą twarzą w twarz,

powiedzieć tak to ja

To ten prawdziwy ja"?

I prawdziwy czyli jaki...?

"To tyle..."

A może to właśnie "AŻ TYLE".

Przyszłością świata zawsze byliśmy i będziemy MY... od zmian w nas samych zaczyna się zmieniać świat... ??

Steczkowska już pod koniec lutego wyrusza w drugą część trasy koncertowej 25-lecia swojej muzycznej kariery.

"Będzie szałowo we wszystkich tanecznych utworach, będzie ostro i rockowo podczas 'Grawitacji', 'Tatuuj mnie' czy 'Wrogu mój'. Będzie wzruszająco podczas piosenki 'Wracam do domu', medytacyjnie z 'Marią Magdaleną', szalenie i kolorowo na cygańskim weselu oraz tajemniczo i wzniośle podczas wykonywania utworów z 'Alkimji' i 'Animy'. Będę w wielu muzycznych odsłonach, które tworzyłam dla Was podczas 25 lat muzycznej drogi. Wierzę, że będziemy się świetnie bawić, razem tańczyć i płakać, wspominając nasze najpiękniejsze muzyczne chwile, które przez te 25 lat przeżywaliśmy razem. Zapraszam Was z całego serca" - mówi Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska - daty koncertów jubileuszowej trasy:

26.02.2022 - Wrocław

04.03.2022 - Gliwice

13.03.2022 - Bielsko-Biała

29.03.2022 - Rzeszów

02.04.2022 - Kraków

20.04.2022 - Warszawa

22.07.2022 - Sopot.