Justin Timberlake aresztowany przez policję. Prowadził auto pod wpływem

Informację o zatrzymaniu przekazał przedstawiciel Departamentu Policji Sag Harbor (stan Nowy Jork), potwierdzając, że Justin Timberlake ( sprawdź! ) obecnie przebywa w areszcie.

43-letni wokalista ma stanąć przed sądem we wtorek.

Justin Timberlake zatrzymany przez policję. Prowadził pod wpływem

Do zatrzymania przez policję doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (ok. godz. 00:30), gdy wsiadł do samochodu, by wrócić do swojego domu - wcześniej przebywał w hotelu w Sag Harbor ze znajomymi. Serwis TMZ podał, że przyczyną zatrzymania było naruszenie przepisów drogowych.

15 czerwca Justin Timberlake występował w Miami w ramach amerykańskiej części trasy promującej nową płytę "Everything I Thought It Was". Kolejnym przystankiem ma być Chicago (21 i 22 czerwca). Z kolei 26 i 27 lipca dwoma koncertami w Tauron Arenie Kraków wokalista ma rozpocząć europejską odsłonę "The Forget Tomorrow World Tour".