Julian Lennon, nominowany m.in. do nagrody Grammy autor tekstów i piosenek, zapowiedział wydanie siódmego studyjnego album. Krążek zatytułowany "Jude" ukaże się na rynku 9 września 2022 roku. Artysta opublikował właśnie nowy singiel zapowiadający całość, utwór "Breathe".

Clip Breathe

Tytuł albumu nawiązuje do klasycznej kompozycji The Beatles "Hey Jude", którą Paul McCartney napisał specjalnie dla Juliana, gdy ten miał 5 lat. Brzmienie całości to wspólne dzieło Lennona i Justina Claytona.

Poza "Breathe" Lennon udostępnił także utwór "Save Me", który także znajdzie się na nowej płycie. Można je już odsłuchać w serwisach streamingowych.

Julian Lennon jest synem Johna i Cynthii Lennon. Urodzony w 1963 roku Julian nie znajdował jednak zainteresowania w oczach swojego ojca, a ich relacje były trudne. Dopiero niedługo przed śmiercią Johna, gdy Julian był już nastolatkiem, udało im się choć częściowo naprawić napięte stosunki. Jego przyrodnim bratem jest Sean Lennon, syn Johna i Yoko Ono.