Julia Żugaj zagra koncert za darmo?! To nie plotki! Sprawdź szczegóły

Wakacje 2024 zbliżają się ku końcowi, ale zanim uczniowie wrócą do szkolnych ławek, czeka ich jeszcze wyjątkowa atrakcja. 31 sierpnia w Warszawie odbędzie się koncert jednej z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia, Julii Żugaj. To wydarzenie, które z pewnością przyciągnie licznych fanów wokalistki, zwłaszcza tych młodszych, którzy od lat śledzą jej twórczość i obecność w mediach społecznościowych.

Urząd Dzielnicy Wilanów, który jest organizatorem wydarzenia, zadbał o to, aby pożegnanie wakacji w stolicy było niezapomniane. Impreza pod nazwą "Back to School" odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia 2024 roku. Start zaplanowano na godzinę 18:00, a główną atrakcją wieczoru będzie koncert Julii Żugaj, która pojawi się na scenie o godzinie 19:00.

Wcześniej, bo już o 18:00, publiczność będzie miała okazję spotkać się z Kubą Szmajkowskim , który zyskał popularność m.in. dzięki swojemu udziałowi w programie "The Voice Kids". Oba koncerty odbędą się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 400 przy ulicy Oś Królewska 25, co z pewnością przyciągnie młodych mieszkańców Wilanowa i okolic.

Organizatorzy postanowili umożliwić wszystkim zainteresowanym bezpłatny udział w wydarzeniu, co z pewnością przyczyni się do dużego zainteresowania. Warto jednak zaznaczyć, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego osoby chcące wziąć udział w koncercie powinny zachować czujność i stawić się na miejscu odpowiednio wcześnie. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia i pożegnać wakacje w rytmie ulubionej muzyki.