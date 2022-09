Julia Żugaj to influencerka znana szerszej publiczności z projektu "Team X", do którego dołączyła w grudniu 2020 roku. Swoją karierę rozpoczęła na TikToku, gdzie zgromadziła liczącą ponad 3 miliony publiczność. Dotychczas wydała dwa single - “Wiosenny Bez" oraz "Nie sądzę".

"Wraz z Teamem X tworzyliśmy wspólnie sporo piosenek. Na początku nie byłam do tego przekonana, wstydziłam się śpiewania oraz tego, jak wiele osób przygląda się temu procesowi i może słuchać naszej pracy w studiu. Ale z miesiąca na miesiąc zaczęło mi to sprawiać coraz więcej radości. Kiedy zaczęłam działać z obecną ekipą producencką, bardzo się otworzyłam. Biorę udział w całym procesie - współtworzę teksty, nanoszę swoje uwagi do utworów. A że słyszą, jak coś tam sobie ćwiczę i podśpiewuję? O to w tym chodzi" - śmieje się Julia.



Płyta składa się z sześciu utworów i jest opowieścią o następujących po sobie etapach zakochania - od pierwszego zauroczenia, przez randki i miłostki, czyli pierwsze romanse, aż po rozstanie oraz etap godzenia się ze stratą. Inspiracją przy tworzeniu utworów były własne doświadczenia życiowe Julki oraz obserwacje wśród społeczeństwa.

Clip Julia Żugaj Wiosenny Bez

W ostatni piątek z kolei na YouTubowym kanale twórczyni Spotlight Julii Żugaj wylądował kolejny singel z teledyskiem zatytułowany "Miłostki". Kawałek jest jedną ze składowych debiutanckiej EP-ki. Przy tworzeniu tekstu piosenki Julia współpracowała z Kevinem Mglejem oraz Jeremim Sikorskim, który również z Andrzejem Jaworskim oraz Markiem Walaszkiem skomponował utwór.



"To bardzo stresujący, ale i ekscytujący czas. Oddajemy światu coś, na co przez ostatnich kilka miesięcy poświęcałam większość swojego życia. Historie opowiedziane na tej EP-ce nie są w całości moimi osobistymi wspomnieniami, jej fragmenty czerpałam z wielu źródeł" - mówi Julia. "Tytułowy singel jest moim ulubionym. Nie tylko przez swoją dynamikę, ale również dlatego, że to również mój debiut w tańcu high heels. W teledysku gościnnie pojawia się Przemek.Pro, który w swoją postać włożył sporo serca. Jeśli widzieliście klip do jego singla 'Vanilla', kontynuację tej historii będziecie mogli zobaczyć właśnie w teledysku do 'Miłostek'" - dodaje.

Clip Julia Żugaj Miłostki

"Jest to dla nas przełomowy moment w karierze Julii. Zaczęło się od wspólnych piosenek członków Team X, a teraz obserwujemy, jak rozwija swoją pasję muzyczną" - mówi Marta Majchrzak, menedżerka wokalistki. Premiera płyty odbędzie się 14 października. Ponadto Julia planuje solową trasę koncertową po Polsce, która rozpocznie się w połowie października.