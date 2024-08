Julia Wieniawa zaprasza "Nad morze". To jej premiera na Top of the Top Sopot Festival

Oprac.: Michał Boroń

W ciągu raptem dwóch miesięcy aż trzy premierowe single wypuściła Julia Wieniawa. Po tanecznym "Sobą tak" i chilloutowym "Popłyniemy" jurorka "Mam talent" prezentuje klubowy numer "Nad morze". Dodajmy, że wokalistka będzie jedną z gwiazd środowego koncertu "Muzyka to coś, co nas łączy" w ramach Top of the Top Sopot Festival.