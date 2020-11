Julia Stone zapowiedziała nową płytę. Promuje ją klip "Dance" z Susan Sarandon

19 lutego 2021 roku do sprzedaży trafi nowa płyta Julii Stone pt. "Sixty Summers". Promuje ją teledysk do utworu "Dance".

Julia Stone zapowiedziała nowy album /Martin Philbey/Redferns /Getty Images

Klip "Dance" swoją premierę miał pod koniec października. Wyreżyserowała go Jessie Hill.

Do współpracy Jessie oraz Julia Stone zaprosili dwóch popularnych aktorów - Danny'ego Glovera (znany m.in. z serii "Zabójcza broń") oraz Susan Sarandon ("Czarownice z Eastwick", "Thelma i Louise").

W teledysku widzimy bohaterów przygotowujących się do randki.

"Obecnie tak tworzenie pięknego projektu o miłości wydaje się być jeszcze bardziej wyjątkowe" - wyjaśniała Julia Stone.

Wideo Julia Stone - Dance (Official Music Video)

"Dziękuje ci Susan za tchnięcie życia w to dzieło sztuki. Istnieje specyficzny rodzaj dojrzałego seksapilu. Tak bardzo pożądany" - komentowała artystka.

"Dance" to trzeci singel Julii Stone w 2020 roku. Jej pierwszy solowy utwór od ośmiu lat - "Break" - ukazał się w lipcu. Poprzednia płyta artystki - "By The Horns" - ukazała się w 2012 roku. W międzyczasie kompozytorka i wokalistka działa ze swoim bratem Angusem w ich projekcie Angus & Julia Stone.