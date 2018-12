Multiinstrumentalista, wokalista i lider słynnej rockowej, śląskiej grupy SBB Józef Skrzek w mediach społecznościowych poinformował, że oddaje swój Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

W środę (12 grudnia) 28 osób zostało odznaczonych Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. To nowe cywilne odznaczenie ustanowione w czerwcu tego roku.



"Ogromnie się cieszę, że zbliżając się ku końcowi tego stulecia roku odzyskania niepodległości, roku 2018 możemy ten cykl kilkuletnich obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym formowania się granic II RP, uczcić tą właśnie uroczystością, w czasie której miałem zaszczyt i przyjemność wręczyć medale ustanowione przez Sejm i Senat z mojej inicjatywy - Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nawiązujące do odznaczenia ustanowionego w II RP, wręczanego w 1928 r., medalu dziesięciolecia odzyskanej wtedy niepodległości" - mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, medale były przyznane osobom zasłużonym "dla tamtych lat, dla odbudowy niepodległego suwerennego Polskiego Państwa, dla walki o to państwa, ale też dla jego tworzenia". Jak mówił prezydent, "w tych domach bardzo często te medale są do dzisiaj obok Krzyży i Medali Niepodległości obok Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari i innych odznaczeń, które II RP przyznawała".

Wśród odznaczonych ze świata kultury znaleźli się m.in. Stanisława Celińska, Barbara Krefft-Seidner, Dariusz "Maleo" Malejonek (m.in. Maleo Reggae Rockers, Arka Noego, 2TM2,3), Jan Pietrzak i Józef Skrzek.

"Dziękuję Wszystkim za wyrozumiałość. Przepraszam za rozczarowania. Oddaję medal..." - napisał na Twitterze Skrzek.



W kolejnym wpisie poinformował, że w piątek (21 grudnia) medal przekaże dzieciom Szkoły 13 w Siemianowicach Śląskich im. Józefa Skrzeka, harcmistrza, nauczyciela i żołnierza, prywatnie jego przodka, zamordowanego przez hitlerowców w 1941 r.

"Dziękuję za Wsparcie" - dodał muzyk.

Co ciekawe, Skrzek zapowiadał wcześniej, że medal przekaże tej placówce.

Obie decyzje (o przyjęciu wyróżnienia i przekazaniu go szkole) wzbudziły gorące dyskusje na rozpolitykowanym Twitterze.

Józef Skrzek urodził się w Siemianowicach Śląskich i od zawsze silnie związany był z tym regionem. Na początku 1970 roku oficjalnie został członkiem grupy Breakout, z którą nagrał płytę "70a". Do rozstania z formacją doszło po kłótni z Józefem Hajdaszem pod koniec tego samego roku.

Wówczas Skrzek (gra m.in. na klawiszach, basie, harmonijce ustnej i skrzypcach) założył grupę Silesian Blues Band, którą wkrótce przemianował na SBB. Przez wielu zespół uznawany jest za jedną z legend, nie tylko polskiego, ale także europejskiego jazz-rocka i rocka progresywnego.

W 1978 roku SBB jako pierwszy wykonawca z Polski wystąpił na słynnym duńskim festiwalu Roskilde. Zapis tego występu niedawno pojawił się na płycie w antologii "Lost Tapes, vol. 1".

W latach 1971-73 SBB grało jako zespół towarzyszący Czesławowi Niemenowi (płyty "Strange Is This World" i "Ode to Venus"), ale na skutek silnych osobowości Skrzeka i Niemena ich drogi się rozeszły.

Po raz pierwszy SBB został rozwiązany w 1980 roku po nagraniu albumu "Memento z banalnym tryptykiem". Wówczas Skrzek poświęcił się solowej karierze. W latach 90. SBB powracał kilkakrotnie, ale do faktycznej reaktywacji doszło w 2000 roku. W 2004 roku dorobek SBB został podsumowany reedycjami wszystkich płyt, wzbogaconymi o liczne bonusy.

Józef Skrzek znany jest również jako twórca muzyki elektronicznej, filmowej, teatralnej i kościelnej, regularnie występując w kościołach. Pojawia się z koncertami również w miejscach kultu religijnego, jak choćby na Górze Św. Anny, Jasnej Górze czy w Piekarach Śląskich podczas pielgrzymek. Jest kompozytorem "Kantaty Maryjnej" do słów Romana Brandstaettera, wykonywanej z powodzeniem od lat 80.

"Przez cały pontyfikat towarzyszyłem Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, by wreszcie zagrać i spotkać się osobiście w Watykanie na audiencji, po koncercie poezji Karola Wojtyły w 2003 r. "U stóp Krzyża", "Viator - znak pokoju", "Koncert świętokrzyski", "Kantata Maryjna" i "Czas" to najważniejsze wydawnictwa już dokonane" - mówi Skrzek.

"Koncert wielkanocny w Jasnogórskiej Bazylice tego roku (2005) o zdrowie Jana Pawła II jest dokumentem czasu zamkniętego odejściem ukochanego Wielkiego Papieża. Zagrałem wielokrotnie na świecie moją muzykę religijną i okazało się, iż potrafi ona łączyć inne religie, być inspiracją do medytacji na Chwałę Boga" - dodaje.

Od ponad 20 lat regularnie występuje w słynnym Planetarium Śląskim w Chorzowie - czy to solo, czy z zaproszonymi gośćmi. Na przełomie lat 80/90 występował tam w duecie z Michałem Banasikiem, w drugiej połowie lat 90. wystawił spektakl "Epitafium dusz". Tam odbyła się także premiera filmu Lecha Majewskiego "Pokój saren". Nowy wiek przyniósł szereg interesujących koncertów - m.in. występ SBB w Noc Świętojańską 2001 - "Od zachodu do wschodu słońca", "Powitanie jesieni 2001" z wieloma zaproszonymi gośćmi, "Uwertura nocy świętojańskiej" ze Zbigniewem Zamachowskim w czerwcu 2003 roku czy koncert z Colinem Bassem w kwietniu 2004 r.

Od 1983 roku Józef Skrzek związany jest z klubem Leśniczówka - jako motor napędowy wszelakich działań artystycznych, skupiających śląskich muzyków, malarzy, poetów, tancerzy, lekarzy oraz przyjaciół sztuki. Współpracował z wieloma śląskimi muzykami współtworząc z nimi pojęcie "silesian sound". Wśród współpracowników - Ryszard Riedel (legendarny wokalista Dżemu), nieżyjący już brat Jan "Kyks" Skrzek, Andrzej Urny, Leszek Winder, Andrzej Ryszka, Michał Giercuszkiewicz, Jerzy Kawalec, Mirek Rzepa czy Rafał Rękosiewicz.

W październiku 2017 r. muzyk został odznaczony złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Cztery lata wcześniej odebrał Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych.