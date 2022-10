Zmarła Joyce Sims zadebiutowała piosenką "All and All", która dotarła do 6. miejsca na amerykańskiej liście przebojów w 1987 roku. Największym przebojem jednak był utwór "Come Into My Life", który szczególnie spodobał się w Wielkiej Brytanii.

O śmierci piosenkarki poinformowała jej rodzina - nie podano jednak przyczyny zgonu. "Po rozmowie z jej najbliższą rodziną dziś wieczorem, z ciężkim sercem przekazuję wiadomość, że zmarła Joyce Sims. Joyce była niesamowitą piosenkarką autorką tekstów, która miała tak wiele hitów w latach 80." - napisał CJ Carlos, który miał organizować koncerty wokalistki w Portugalii w przyszłym roku. Przekazał też kondolencje jej partnerowi, Errolowi i dzieciom oraz rodzinie.

Annette Ramsey, jedna z sióstr Sims, napisała, że "jej serce jest złamane", a także: "Zawsze będę pamiętać szczęśliwe czasy, które dzieliliśmy, miłość i wsparcie, które mi dałaś, nie pójdzie na marne. Kocham cię Wielka Siostro, spoczywaj w pokoju".

Debbie Sims Hall, druga siostra zmarłej, opisała jej osobę jako "piękną wewnątrz i na zewnątrz duszę", za którą "naprawdę będzie tęsknić".

