Joszko Broda z żoną i jedenastką swoich dzieci z wizytą u prezydenta Andrzeja Dudy. "Na podwieczorku"

Znany ze współpracy z m.in. Arką Noego, 2TM2,3, Voo Voo, Raz Dwa Trzy i Anną Marią Jopek multiinstrumentalista Joszko Broda po raz kolejny z całą rodziną pojawił się w Pałacu Prezydenckim.

Rodzina Brodów z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim w sierpniu 2020 r. /Piotr Molecki /East News

Na instagramowym profilu Rodziny Brodów możemy znaleźć ich wspólne zdjęcie z Pałacu Prezydenckiego.

Reklama

"Brodowie na galowo? Nie, to nie rozpoczęcie roku szkolnego. Wczoraj mieliśmy zaszczyt spotkać się z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą i Panią Agatą Dudą na podwieczorku w Pałacu Prezydenckim. Mimo wyjątkowej aktywności dwójki najmłodszych udało nam się porozmawiać o historii i kulturze oraz zwiedzić część pałacu. Była też muzyka i śpiew. Bardzo miły wieczór!" - czytamy w opisie fotografii.

Na zdjęciu widzimy Joszko Brodę, jego żonę Deborę oraz 11 dzieci: dziewięciu synów i dwie córki.

Rodzina gościła też u prezydenta w sierpniu. Podczas spotkania z przedstawicielami Związku Dużych Rodzin "Trzy plus" Rodzina Brodów odebrała z rąk Andrzeja Dudy nagrodę Europejskiej Dużej Rodziny Roku przyznaną przez Europejską Konfederację Dużych Rodzin.

"Dla Polski, Europy i świata rodzina jest fundamentem rozwoju; gdyby nie było rodziny, nie byłoby następnych pokoleń, a wtedy nasze państwo by znikło" - mówił wtedy prezydent Duda.

W kilku wywiadach po ostatnim porodzie Debora Broda opowiedziała, jak wygląda codzienność w tak licznej rodzinie. Podkreśliła, że w prowadzeniu domu pomagają jej starsze dzieci.

Poskarżyła się także, że często spotyka się z nienawistnymi komentarzami, związanymi z tym, że małżeństwo co miesiąc pobiera 5 tysięcy złotych z programu 500+.

Joszko Broda i jego żona Debora 5 czerwca 2019 roku świętowali 20. rocznicę ślubu.

Małżeństwo ma dziewięciu synów i dwie córki, którzy wspólnie tworzą zespół Rodzina Brodów. W skład formacji wchodzą: Jan, Maciej, Tomasz, Mikołaj, Jeremi, Iwo, Maria, Roch, Józef, Piotr oraz Antonina. Najstarszy - Jan - ma 20 lat, najmłodsza jest Antonina, urodzona w 2019 roku.

Clip Rodzina Brodów WIELKIE ODLICZANIE

Premierowy koncert Rodziny Brodów miał miejsce w 2019 roku w Budapeszcie. Twórczość zespołu skierowana jest zarówno do dorosłych, młodzieży jak i do dzieci. Artystom zależy na przekazaniu swojego przesłania, że wielodzietne rodziny mogą nie tylko dobrze funkcjonować i rozwijać talenty dzieci, ale też wnieść do współczesnego świata nowe spojrzenie na wiele ważnych spraw.