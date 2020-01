Joszko Broda pokazał jedenastkę swoich dzieci. Niesamowite nagranie

Znany ze współpracy z m.in. Arką Noego, 2TM2,3, Voo Voo, Raz Dwa Trzy i Anną Marią Jopek multiinstrumentalista Joszko Broda opublikował na swoim profilu niezwykłe nagranie. Pokazuje na nim wszystkie swoje dzieci!

Joszko Broda współpracował m.in. z Arką Noego i Anną Marią Jopek /Lukasz Szelag / Reporter

Debora i Joszko Brodowie są popularnymi muzykami. Znani są również z tego, że mają aż 11 dzieci.

W kilku wywiadach po ostatnim porodzie Debora Broda opowiedziała, jak wygląda codzienność w tak licznej rodzinie. Podkreśliła, że w prowadzeniu domu pomagają jej starsze dzieci.

Poskarżyła się także, że często spotyka się z nienawistnymi komentarzami, związanymi z tym, że małżeństwo co miesiąc pobiera 5 tysięcy złotych z programu 500+.

9 stycznia Joszko pochwalił się na swoim Instagramie niezwykłym nagraniem z Bożego Narodzenia. Widać na nim całą rodzinę Brodów, która wspólnie śpiewa pastorałkę.

"Razem jest dobrze, bo jak mawia mój ukochany dziewiąty syn a dziesiąte dziecko Piotruś: '...bo taaak'. Cała nasza rodzina śpiewa tu pastorałkę z Istebnej. To moja ulubiona pieśń z okresu Bożego Narodzenia. Wychowałem się na niej" - napisał Joszko pod nagraniem.

Joszko Broda i jego żona Debora 5 czerwca 2019 roku świętowali 20. rocznicę ślubu.

Małżeństwo ma dziewięciu synów i dwie córki, którzy wspólnie tworzą zespół Rodzina Brodów. W skład formacji wchodzą: Jan, Maciej, Tomasz, Mikołaj, Jeremi, Iwo, Maria, Roch, Józef, Piotr oraz Antonina. Najstarszy - Jan - ma 19 lat, najmłodsza jest Antonina, urodzona w 2019 roku.

Clip Rodzina Brodów WIELKIE ODLICZANIE

"Mamy nadzieję, że kolejne projekty Rodziny Brodów, czyli naszego najnowszego zespołu rodzinnego, będą równie ciekawe dla mam, ojców, dzieci i całych rodzin, bo to dla nich tworzymy! Muzyka to nasza codzienność i w ten właśnie sposób opisujemy świat" - mówiła Debora Broda.

Premierowy koncert Rodziny Brodów miał miejsce w 2019 roku w Budapeszcie. Twórczość zespołu skierowana jest zarówno do dorosłych, młodzieży jak i do dzieci. Artystom zależy na przekazaniu swojego przesłania, że wielodzietne rodziny mogą nie tylko dobrze funkcjonować i rozwijać talenty dzieci, ale też wnieść do współczesnego świata nowe spojrzenie na wiele ważnych spraw.