Jon Lind tworzył piosenki m.in. dla Earth, Wind & Fire, Madonny, Vanessy Williams. Jak poinformował jego prawnik, Jeremy Rosen, muzyk zmarł po dwuletniej walce z rakiem.



Do katalogu utworów stworzonych lub współtworzonych prez autora należą na przykład hity "Boogie Wonderland"( posłuchaj! ) i "Sun Goddess" Earth, Wind & Fire, "Save the Best for Last" Vanessy Williams, czy "Crazy for You" Madonny. Dwie ostatnie piosenki dotarły do 1. miejsca na liście amerykańskiego Billboard Hot 100. Utwór "Save the Best for Last" zdobył tytuł piosenki roku ASCAP w 1992 roku, a także zdobył dwie nominacje do nagród Grammy rok później. Lind tworzył również dla Cher, The Emotions czy Ricka Astleya.



W ostatnich latach Lind był także szefem A&R w Hollywood Records, gdzie współpracował m.in. z Miley Cyrus, Jonas Brothers, Seleną Gomez, Demi Lovato i Jesse McCartneyem. Pochodził z Nowego Jorku, a karierę w przemyśle muzycznym zaczął w latach 60. od występów jako wokalista w zespołach folkowych. Na scenie pojawiał się obok znanych artystów tego nurtu jak Judy Collins czy Tom Paxton. Podjął studia z gitary klasycznej na Mannes College of Music, a później założył grupę Fifth Avenue Band i podpisał kontrakt z wytwórnią Warner Bros. Później (w latach 70.) tworzył też zespół Howdy Moon, który nie odniósł znaczących sukcesów. Wówczas menedżer Earth, Wind & Fire zasugerował mu, by zaczął nagrywać piosenki dla innych artystów.



W 2012 roku Lind wspominał te wydarzenia. "Byłem w poczekalni w biurze Boba Cavallo, brzdąkałem na gitarze, grając nowy 'fragment' muzyki, który napisałem. Maurice White [lider Earth, Wind & Fire] wszedł i zapytał: "Co to jest?" Zasugerował, żebym to 'odłożył' i przekazał mu. Tak też zrobiłem, a on w ciągu następnych trzech miesięcy i zamienił to w 'Sun Goddess'" - mówił. Był to początek jego kariery jako zawodowy autor piosenek. W 1998 roku rozpoczął pracę w dziale muzycznym Disneya jako główny szef A&R, stąd współpraca z rozpoczynającymi wówczas swoje kariery Cyrus czy Jonas Brothers.



Lind pozostawił w żałobie żonę Susan Drew, córki Jenny i Joanne oraz troje wnuków.