Jon Bon Jovi musiał zrezygnować z sobotniego występu w Miami Beach na Florydzie po wykonaniu szybkiego testu na Covid-19 na chwilę przed wyjściem na scenę. Fani zostali poinformowani o odwołaniu koncertu już po przybyciu na wydarzenie. Przypomnijmy, że w marcu 2020 r. chorobę przeszedł klawiszowiec grupy Bon Jovi - David Bryan.

Bryan Adams w poście na Instagramie napisał: "Wesołego Halloween i dziękuję za wszystkie życzenia. Proszę się nie martwić, tak, mam Covid, (ale) na szczęście nie odczuwam żadnych objawów". W sobotni wieczór w Cleveland w stanie Ohio 61-letni artysta miał zagrać koncert będący hołdem dla twórczości Tiny Turner.



Obaj muzycy są w pełni zaszczepieni - poinformowali ich menedżerowie.

Dodajmy, że w marcu 2022 r. do sprzedaży trafi nowy album Kanadyjczyka "So Happy It Hurts".

"Pandemia i lockdown uświadomiły nam wszystkim, że odebranie człowiekowi spontaniczności jest jak najbardziej realne. Nagle odwołano wszystkie trasy, koncerty. Nikt nie mógł nawet wsiąść do samochodu i pojechać przed siebie" - mówił Bryan Adams przy okazji promocji tytułowego singla.