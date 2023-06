Śmierć Rowana potwierdził zespół w swoim mediach społecznościowych.

"Urge Overkill ze smutkiem informuję o śmierci Blackiego. Prosimy o uszanowaniu naszej prywatności. Wysyłamy mnóstwo miłości w stronę jego rodziny i wszystkich fanów. Będzie nam cię brakowało" - czytamy.

Nie ujawniono żadnych szczegółów oraz przyczyny śmierci muzyka.

Blackiego pożegnał m.in. Jack Black. "Uwielbiałem go. 'Superosnic Storybook'. 'Saturation', 'Exit The Dragon'. To moje ulubione albumy. Miał dziką kartę i siłę natury. Będzie mi go brakowało" - stwierdził.

Kim był Johnny Rowan?

Johnny Rowan, nazywany też Blackie Onassis, do Urge Overkill dołączył na początku lat 90. Był perkusistą kapeli oraz udzielał się wokalnie na trzech płytach - "The Supersonic Storybook", "Saturation" oraz "Exit The Dragon". Nagrał też z zespołem EP-kę "Stull".



Grupa w 1997 roku zawiesiła działalność, a powrót w 2004 roku nastąpił już bez Rowana.

Zespół w tamtym czasie - na potrzeby filmu "Pulp Fiction" - nagrał też cover utworu "Girl, You’ll Be a Woman Soon" Neila Diamonda, który wykorzystano w scenie z kultowej scenie z Mią Wallace.