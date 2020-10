Johnny Nash nie żyje. Był autorem wielkiego przeboju

Znany z piosenki "I Can See Clearly Now" Johnny Nash zmarł 6 października w swoim domu w Houston w wieku 80 lat.

Johnny Nash miał 80 lat /Echoes/Redferns /Getty Images

O śmierci, która miała nastąpić z przyczyn naturalnych, poinformował syn muzyka.

Johnny Nash profesjonalną karierę zaczął pod koniec lat 50., kiedy to wydał singla "A Teenager Sings the Blues". Popularny był też jego cover utworu Doris Day "Very Special Love".

Największy przebój wokalista nagrał niecałe 20 lat później (1972 roku). Piosenka "I Can See Clearly Now" trafiła na szczyt list przebojów w wielu krajach i błyskawicznie stała się nieśmiertelnym klasykiem.



Wideo Johnny Nash - I Can See Clearly Now

Utwór wielokrotnie wykorzystywany był w filmach i reklamach.

W kolejnych latach single i płyty Nasha nie osiągały już takiego sukcesu. Wokalista regularnie nagrywał do końca lat 80.

Na koncie miał też epizod filmowy w "Take a Giant Step" i Key Witness".