Steven Spielberg w 2016 r., podczas 44th Life Achievement Award Gala Amerykańskiego Instytutu Filmowego, przedstawiał laudację na cześć Johna Williamsa. Wspomniał, że zrobili razem 27 filmów w ciągu 43 lat. Zaznaczył, że pomimo iż kompozytor notuje wszystko na papierze, a nie używa programów, jego utwory są tak muzycznie skomplikowane, jak dzieła Claude'a Debussy'ego i Igora Strawińskiego. Mówił też, że kiedy wspólnie wybierają muzykę do filmów i decydują, które sceny powinny zawierać podkład muzyczny, John Williams wie dobrze, że siła muzyki czasem leży w jej braku.

"To małżeństwo muzyki i obrazu sprawia, że ludzie zakochują się w filmach" - wyjaśniał dalej reżyser.

W trakcie tego samego wydarzenia reżyser George Lucas powiedział z kolei, że "muzyka to pył magiczny filmów". "'Gwiezdne wojny' miały być prostą przygodą bohaterów, fantastyką dla młodzieży, ale kiedy John napisał muzykę, wzniósł ten film na poziom sztuki, która przetrwała upływ czasu".



Poza muzyką do filmów Williams skomponował wiele utworów koncertowych, m.in. symfonie, koncert fagotowy, koncert wiolonczelowy (wykonany po raz pierwszy przez Yo-Yo Mę i Boston Symphony Orchestra w 1994 r.), koncerty fletowe, skrzypcowe, klarnetowe i na tubę. Pisał także utwory towarzyszące zawodom sportowym.

II Koncert skrzypcowy napisał dla Anne Sophie-Mutter. W wywiadzie CBS Sunday Morning Williams opowiadał, że Sophie-Mutter poprosiła go kiedyś, aby napisał coś dla niej. Kompozytor zupełnie nie myślał o tej prośbie, ale artystka wysłała mu domowe ciastka na Boże Narodzenie, więc, jak wspominał, nie miał wyjścia. Razem nagrali album z jego kompozycjami. A 12 i 13 marca skrzypaczka wystąpi w wiedeńskiej Musikverein wraz z filharmonikami wiedeńskimi pod batutą Johna Williamsa.

90. urodziny maestra obchodzi również wytwórnia Deutsche Grammophon. Wyda ona album, który jest zapisem koncertu, podczas którego po raz pierwszy Williams stanął na czele orkiestry Filharmonii Berlińskiej. W trakcie "John Williams - The Berlin Concert" filharmonicy wykonali utwory kompozytora z filmów takich jak "Harry Potter i kamień filozoficzny", "Indiana Jones", "Gwiezdne wojny".

John Williams urodził się w Nowym Jorku 8 lutego 1932 r. Jako 16-latek przeprowadził się z rodziną do Los Angeles. Studiował na tamtejszym Uniwersytecie Kalifornijskim i brał lekcje kompozycji u Maria Castelnuovo-Tedesco. Po powrocie do Nowego Jorku podjął studia muzyczne w Juilliard School. Lekcje gry na fortepianie pobierał u Rosiny Lhévinne. Działał także jako pianista jazzowy.

W Los Angeles, do którego trafił ponownie pod koniec lat pięćdziesiątych, rozpoczęła się jego kariera jako kompozytora muzyki filmowej. Początkowo współpracował z innymi kompozytorami - Bernardem Herrmannem, Alfredem Newmanem, Franzem Waxmanem.



W styczniu 1980 r. został dyrygentem Boston Pops Orchestra. Jako dyrygent gościnny występował z najsłynniejszymi orkiestrami świata, m.in. London Symphony, Cleveland Orchestra, Chicago Symphony, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic.

Pierwszego Oscara zdobył jako autor orkiestracji do "Skrzypka na dachu" Normana Jewisona. Kolejne statuetki przypadły mu za muzykę do "Szczęk" Spielberga (1976), "Gwiezdnych wojen" Lucasa (1977), "E.T." Spielberga (1983) i "Listy Schindlera" tego samego reżysera (1994).

Do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej także nominowano go wielokrotnie, m.in. za kompozycje do filmów: "Patriota" Deana Semlera (2001), "Prochy Angeli" Alana Parkera (2000), "Szeregowiec Ryan" Spielberga (1999), "Nixon" Olivera Stone'a (1995), "JFK" tego samego reżysera (1991), "Kevin sam w domu" Chrisa Columbusa (1990), "Indiana Jones i ostatnia krucjata" Spielberga (1989), "Superman" Richarda Donnera (1978). Williams skomponował też muzykę do trzech pierwszych części filmów o Harrym Potterze Chrisa Columbusa.



Artysta kilkukrotnie otrzymał nagrody amerykańskiej Akademii Filmów Science Fiction, Fantasy i Horrorów - Saturn Awards, brytyjskie nagrody filmowe BAFTA, Emmy i Złote Globy.