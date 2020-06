John Prine zmarł na COVID-19. Wdowa ujawniła, jak wyglądało ich pożegnanie

Wdowa po słynnym muzyku Johnie Prinie zdradziła, jak wyglądały ostatnie godziny jej męża. Na 11 czerwca zaplanowano specjalny koncert ku pamięci artysty.

John Prine zakaził się koronawirusem niemal w tym samym czasie, co jego żona Fiona Whelan. 26 marca muzyk trafił do szpitala i został zaintubowany. Jego stan określono jako ciężki.

"To ósmy dzień Johna na OIOM-ie. Otrzymuje doskonałą opiekę medyczną i jest traktowany z życzliwością i współczuciem przez cały zespół opiekujący się nim dzień i noc (...)" - można było przeczytać w oświadczeniu rodziny z początku kwietnia.

Muzyk zmarł kilka dni później - 7 kwietnia 2020 roku. Miał 73 lata. Teraz wdowa po artyście przerwała milczenie na temat tego, jak wyglądały ostatnie godziny jej męża.

Whelan dostała 17 godzin ze swoim mężem przed tym, jak zmarł. Kobieta zdradziła, ze nie przestała mówić do Prine'a, mimo iż ten był cały czas nieprzytomny.

