John Lydon opowiedział o swojej ciężko chorej żonie. "Coś naprawdę strasznego"

Znany z Sex Pistols i Public Image Ltd John Lydon opowiedział o chorobie swojej żony. Nora Forster cierpi na Alzheimera i wymaga ciągłej opieki. Są małżeństwem od 32 lat.

John Lydon i Nora Forster są małżeństwem od ponad 30 lat /CJ Rivera/FilmMagic /Getty Images

Reklama

John Lydon i Nora Foster pobrali się w 1979 roku. Wspólnie wychowywali córkę kobiety - zmarłą w 2010 roku Ari Up z zespołu The Splits ( sprawdź! ).

Reklama

W 2019 roku muzyk zdradził, że jego żona cierpi na demencję. Rok później jednak przyznał, że Foster ma Alzheimera. "Jestem jej całodobową opieką, nie pozwolę nikomu mieszać jej w głowie" - mówił "The Mirror".

"Dla mnie, ona wciąż jest obecna. Osoba, którą kocham, wciąż wypełnia każdą minutę i dzień mojego życia. To smutne, że zapomina rzeczy, ale czy my też tego nie robimy" - dodał. Stan swojej żony Lydon określił jak "ciągły kac". "Jest coraz gorzej i gorzej, część jej mózgu przechowuje coraz mniej informacji, które potem nagle całkowicie znikają" - kontynuował.

W wywiadzie dla "The Times" przyznał, że nie wyobraża sobie, żeby ktoś inny zajmował się jego żoną. "Wystarczyłoby uciec i powiedzieć: 'Och, to nie moja odpowiedzialność, już nie jest tak jak dawniej'. Do d...y z takim gadaniem!" - skomentował.

Zdjęcie John Lydon z żoną, Norą Forster w 2001 roku / Fin Costello/Redferns / Getty Images

"Choroba Alzheimera to nikczemny, wyniszczający, powolny proces, ale razem przez to przechodzimy" - wyznał. "Wiem, że ta choroba zmieni się w coś naprawdę, naprawdę strasznego, ale stawiamy jej czoła z poczuciem godności" - dodał.



Zaznaczył jednak, że jego żona zapomina o wielu rzeczach, jednak swojego męża zawsze pamięta.