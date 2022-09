Informację o śmierci muzyka przekazali jego koledzy z The Doobie Brothers.

"Dziś myślimy o Johnie Hartmanie, który dla nas był Małym Johnem. Był szalonym duchem, świetnym perkusistą i showmanem w trakcie występów z Doobies. Był także naszym bliskim przyjacielem przez wiele lat" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Muzycy amerykańskiej formacji przekazali kondolencje dla najbliższych zmarłego perkusisty.

John Hartman grał we wszystkich największych przebojach The Doobie Brothers z lat 70. Muzyk odszedł z zespołu w 1979 r., by wrócić do formacji w 1987 r. Z kolegami pożegnał się ostatecznie w 1992 r., ale znalazł się w składzie grupy w 2020 r., gdy została ona wprowadzona do Rockandrollowego Salonu Sław.

The Doobie Brothers mają w dorobku ponad 40 mln sprzedanych płyt, a statusem przebojów cieszą się takie utwory, jak m.in. "Long Train Runnin'", "Black Water", "What a Fool Believes", "Real Love" i "The Doctor".