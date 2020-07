Joe Jonas i Sophie Turner zostali rodzicami po raz pierwszy. Znamy płeć i imię dziecka

W Los Angeles na świat przyszła córka Joe Jonasa z grupy Jonas Brothers i aktorki znanej z serialu "Gra o tron" Sophie Turner. To pierwsze dziecko gwiazdorskiej pary.

Plotkarski serwis TMZ poinformował, że dziecko otrzymało imię Willa. Dziewczynka miała przyjść na świat w ub. środę (22 lipca), ale do tej pory udało się to utrzymać w tajemnicy.



Przedstawiciel grupy Jonas Brothers potwierdził fakt narodzin dziecka Joe Jonasa i Sophie Turner, ale nie ujawnił dalszych szczegółów.

Para - w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd - radosną nowiną nie podzieliła się w mediach społecznościowych. Zresztą znana z serialu "Gra o tron" Sophie Turner aż do maja trzymała w tajemnicy, że jest w ciąży.

1 maja Joe i Sophie świętowali pierwszą rocznicę kameralnego ślubu w Las Vegas. Para zaręczyła się w październiku 2017 r. Wcześniej Joe Jonasa łączono z m.in. Taylor Swift, aktorką Camillą Belle, Demi Lovato, aktorką Ashley Greene i modelką Gigi Hadid.

W czerwcu 2019 r. ukazał się "Happiness Begins", pierwszy album po 10-letniej przerwie reaktywowanej grupy Jonas Brothers, w której u boku Joe występują jego bracia Nick i Kevin. Status przeboju zdobył singel "Sucker". W teledysku do tej piosenki wystąpiły życiowe partnerki braci Jonasów - Danielle Jonas, Priyanka Chopra i Sophie Turner (widzimy je półnagie w wannach).

W 2020 r. rodzinne trio wypuściło piosenki "What a Man Gotta Do", "X" (z Karol G) i "Five More Minutes" - dwie ostatnie znalazły się na EP-ce "XV".

Joe próbował też swoich sił w telewizji jako juror ("The Voice" w Australii i USA) i w aktorstwie (seriale "Rozpalić Cleveland" i "90210").



