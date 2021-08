"Ninja Warrior" to światowy fenomen, który narodził się 25 lata temu w Japonii. Rodzime wersje programu można było oglądać w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, m.in. USA, Chinach, Egipcie, Francji, Niemczech, Indonezji, Izraelu, Włoszech, Malezji, Holandii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy programu muszą przejść wyjątkowy tor przeszkód liczący 150 metrów. Tworzą go różnego rodzaju kratownice, konstrukcje metalowe, łańcuchy i baseny.



Czwarta edycja rusza 31 sierpnia. Program pokazywać będzie Telewizja Polsat.



Do walki o tytuł pierwszego polskiego Ninja i nagrodę pieniężną w postaci 150 tys. złotych zagrzewać będzie prowadząca Karolina Gilon. W roli komentatorów ponownie pojawią się Jurek Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski, który w tym sezonie zaprezentuje się również jako uczestnik nowej edycji "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami".

Jednym z gości specjalnych w "Ninja Warrior" będzie popularna wokalistka Joanna "Ruda" Lazer, stojąca na czele grupy Red Lips.



Ostatnio przypomniała się w piosence "Euforia", w której wsparła Monikę Miller, modelkę, celebrytkę i osobowość telewizyjną, a prywatnie wnuczkę byłego premiera Polski, Leszka Millera. Panie spotkały się w 10. edycji programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie jesienią 2019 r. Miller w parze z Janem Klimentem zajęła 5. miejsce, z kolei Ruda razem z Rafałem Maserakiem była 9.

Joanna Lazer założyła grupę Red Lips ze swoim mężem Łukaszem Lazerem. W 2011 roku formacja przedstawiła się szerokiej publiczności w programie "Must Be The Music" w Polsacie. Grupa na koncie ma trzy płyty oraz takie przeboje jak "To co nam było" ( posłuchaj! ) i "P.S." ( posłuchaj! ).

W ostatnim czasie Ruda (w wersji blond) razem z mężem rozwija swój muzyczno-sportowy projekt Ruda Cross'n'Roll. Filmiki z ćwiczeniami notują po kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy odsłon.