Jim Weatherly nie żyje. Był autorem przeboju "Midnight Train to Georgia"

Autor piosenek i twórca przeboju Gladys Knight "Midnight Train To Georgia" zmarł 3 lutego w wieku 77 lat.

W oficjalnym komunikacie podano, że twórca zmarł w swoim domu. Nie ujawniono jednak przyczyny śmierci.

Jim Weatherly swoją karierę zaczynał jako zawodnik futbolu amerykańskiego. Sport porzucił jednak po przeprowadzce do Los Angeles. To właśnie tam nagrał swój największy hit, pierwotnie nazwany "Midnight Train To Houston".

Piosenka przykuła uwagę Cissy Houston, która jednak zmieniła "Houston" na "Georgia" (1973 r.).

Największą popularność numer zdobył jednak dzięki Gladys Knight i zespołowi The Pips. Piosenka ( sprawdź! ) stała się hitem i zdobyła nagrody Grammy w kategorii najlepsze wykonanie R&B przez grupę lub duet.



Własne covery nagrywali też Neil Diamond i Aretha Franklin.

Gladys Knight spopularyzowała inne utwory muzyka - "Neither One of Us (Wants To Be The First To Say Goodbye)" - sprawdź! , i "Best Thing That Ever Happend To Me" - posłuchaj!

Największym hitem Weatherly'ego, który sygnował własnym nazwiskiem był utwór "I’ll Still Love You".

W latach 80. muzyk wyprowadził się do Nashville, gdzie nadal pisał piosenki dla m.in. Glena Campbella, Charleya Pride'a i Kenny'ego Rogersa.