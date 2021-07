Jim Morrison (The Doors): Jeździec burzy. 50 lat od śmierci legendarnego wokalisty

50 lat temu zmarł poeta i muzyk, lider słynnej grupy rockowej z lat 60. XX wieku The Doors, Jim Morrison. Wokalista zmarł tragicznie w Paryżu w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Miał 27 lat.

Jim Morrison i Pamela Courson w 1969 r. /Estate of Edmund Teske/Michael Ochs Archives /Getty Images

Reklama

W ostatnim roku życia wokalista przeprowadził się ze Stanów Zjednoczonych do Paryża, gdzie zamieszkał w dzielnicy Le Mare, 17 rue Beautreillis. Jim Morrison został znaleziony martwy 3 lipca 1971 roku w wannie w swoim apartamencie. Zmarł prawdopodobnie w wyniku przedawkowania narkotyków.

Jim Morrison: 50 lat od śmierci wokalisty The Doors 1 / 10 Kariera Jima Morrisona z zespołem The Doors trwała raptem sześć lat, ale do dziś ma on pewne miejsce w gronie najlepszych wokalistów w historii rocka, choć od jego śmierci właśnie mija 50 lat. Do grona swoich wokalnych idoli zaliczali Morrisona m.in. Eddie Vedder (Pearl Jam), Layne Staley (Alice In Chains), Scott Weiland (Stone Temple Pilots, Velvet Revolver), James LaBrie (Dream Theater) i Scott Stapp (Creed). Na zdjęciu Jim Morrison z The Doors podczas lata miłości w 1967 r. - Fantasy Fair w Marin County w Kalifornii. Źródło: Getty Images Autor: Elaine Mayes udostępnij

Reklama

Spoczął na cmentarzu Pere-Lachaise obok takich sław jak Fryderyk Chopin, Oscar Wilde, czy Honore Balzac. Każdego roku grób słynnego muzyka odwiedzają setki fanów przybywający do Paryża z całego świata.



3 lipca co roku miejsce spoczynku artysty zapełnia się kwiatami oraz przedmiotami związanymi z wokalistą i jego zespołem, a okoliczne kawiarnie i bary organizują spotkania związane z rocznicą.



Clip The Doors Light My Fire

Jim Morrison należał do najwybitniejszych przedstawicieli psychodelicznego rocka lat 60. i 70., był założycielem i liderem legendarnego The Doors, którego największe przeboje to: "Riders on the Storm", "People Are Strange", "Hello, I Love You", "Light My Fire".

Wideo "Hity z satelity": Historia przeboju "Light My Fire" grupy The Doors (Ipla)