Jewell zmarła 6 maja. Wcześniej trafiła do szpitala, a lekarze odessali z jej serca, płuc i nóg ponad trzy litry płynu. Nie ujawniono jednak przyczyny śmierci wokalistki oraz nie ujawniono, z jaką chorobą się zmagała.

Wywiad Jewell przed śmiercią

Krótko po śmierci Jewell do śmierci trafił jej ostatni wywiad, który nagrała w październiku 2021 roku pt. "Jewell chciała, abym opublikował ten wywiad, gdy umrze".

W rozmowie z Artym Boltonem, wokalistka przyznała, że lekarze dają jej sześć miesięcy życia i dlatego starała się za wszelką cenę nagrać jeszcze jeden album. "Chciałam zrobić coś pozytywniejszego niż te wszystkie utwory z tamtych lat, aby moje wnuki były dumne z babci Jewell" - stwierdziła.

Wokalistka dodała też, że w 2019 roku była reanimowana w Walmarcie. "Zmarłam, ale przywrócili mnie do życia. Mężczyzna ze sklepu robił mi masaż serca do momentu aż przyjechał ambulans. Uratował mi życie. Ukrywałam to przed większością mojej rodziny, bo chciałam pokazać, że jestem silna" - kontynuowała.

W ostatnim wywiadzie również nie zdradziła, na co choruje. Ujawniła jedynie, że jest to pewnego rodzaju "problem z płucami".



