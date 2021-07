Jessie J nie radzi sobie z bólem. Nadal nie może śpiewać

1 / 10

Urodzona 27 marca 1988 roku Jessie J, a właściwie Jessica Ellen Cornish, swoją przygodę z branżą rozrywkową zaczęła już jako 11-latka. Właśnie wtedy wystąpiła w musicalu "Whistle Down the Wind". Brytyjka odebrała też gruntowne wykształcenie muzyczne. Wokalistka uczęszczała do BRIT School, którą skończyli również Adele, Amy Winehouse, Ella Eyre i Katie Melua.