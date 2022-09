Gdy Bruce Springsteen zapowiedział, że w 2023 roku wraz z The E Street Band wyruszy w światową trasę koncertową, fani po cichu liczyli, że międzynarodowe tournee poprzedzi wydanie nowego muzycznego materiału. Z drugiej strony, ktoś kto nagrał już 20 studyjnych albumów - ostatni "Letter to you", wydany w 2020 roku - nie musi czuć się do tego zobligowanym.

Na szczęście wiele wskazuje na to, że w istocie nadchodząca trasa koncertowa będzie okazją do zaprezentowania publiczności nowych utworów.

Niestety, ta wiadomość nie pochodzi od samego artysty, a Janna Wennera, współzałożyciela kultowego magazynu "Rolling Stone". Przy okazji wywiadu dla serwisu "Billboard" Wenner pytany był o swoją autobiografię i kondycję współczesnej muzyki, której jak sam przyznał nie słucha zbyt wiele. Pochylając się nad najpopularniejszymi obecnie gatunkami jak hip-hop i pop, ocenił, że jest sporo dobrych rzeczy i równie dużo śmieciowych. Jednak on w swoich muzycznych wyborach zwykle cofa się do zespołów, artystów, których docenił w czasach młodości.

"Utknąłem w muzyce, którą lubiłem, gdy byłem młody. Daj mi Stonesów. Tej jesieni ukaże się nowa płyta Bruce'a [Springsteena], która jest oszałamiająca. Tego słucham" - oznajmił mimochodem. I tak refleksja na temat kondycji współczesnej muzyki, stała się zapowiedzią najnowszej płyty jego przyjaciela, z którą sam Springsteen się nie zdradzał.

Z uwagi na bardzo pozytywną recenzję krążka, fani legendy rocka zacierają ręce, a sam muzyk chyba nie ma wyjścia, jak podać oficjalną datę premiery jego płyty, która najwyraźniej ukaże się niebawem.