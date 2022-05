Premierę teledysku "BloodKing" wyznaczono na 9 maja, kiedy prezydent Rosji Władimir Putin urządził paradę wojska z okazji Dnia Zwycięstwa.

"Zrobiliśmy to celowo tego właśnie dnia. Utwór opowiada o krwawych tyranach takich, jak Putin, a Putin obchodzi 9 maja swój "Dzień Zwycięstwa". To nasz 'prezent' dla niego" - mówi Sebastian Stodolak, wokalista zespołu Scream Maker.

Główną rolę w klipie zagrał aktor Jerzy Zelnik, który wsławił się występem w tytułowej roli w klasycznym filmie Jerzego Kawalerowicza "Faron". Zelnik gra wampirycznego władcę, który żywi się krwią swoich poddanych (w tej roli muzycy formacji). Akcja klipu toczy się w mrocznych podziemiach Twierdzy Modlin, gdzie dawniej znajdował się areszt.

Reklama

"Zależało nam na długich, filmowych ujęciach, budujących odpowiednią atmosferę i napięcie" - tłumaczy gitarzysta Michał Wrona.

To także pierwszy teledysk zespołu, w którym zagrał nowy członek kapeli Bartosz Ziółkowski.

Clip Scream Maker BloodKing [feat. Jerzy Zelnik]

Sprawdź tekst "BloodKing" w serwisie Tekściory.pl!

"BloodKing" to czwarta płyta Scream Maker, która do sprzedaży trafiła w styczniu tego roku. Korumpująca natura władzy oraz bunt przeciw niej to motywy przewodnie większości z 14 utworów. Nad brzmieniem utworów pracował Tomasz "Zed" Zalewski.