Teksasy to działający od lat 90. zespół, grający muzykę bluesową. Muzycy poznali się podczas jam session w lubelskim klubie Graffiti, a połączyła ich fascynacja teksańską odmianą bluesa, czyli texas shuffle. W ostatnich latach grupa występowała pod szyldem Teksasy i Wojtek Cugowski.

W repertuarze mają zarówno własne utwory, jak i covery takich zespołów jak The Fabulous Thunderbirds, The Crawl, ZZ Top czy Arc Angels. Wydali dwa albumy studyjne - "Boogie Całą Noc" (2008) i "Zielony Dymek" (2012).

Informację o śmierci Jerzego Stankiewicza przekazał m.in. Wojciech Cugowski, który także występował z zespołem Teksasy ( posłuchaj! ). "Brak mi słów..... Jurek Szela Stankiewicz.... Spoczywaj w pokoju Przyjacielu" - napisał.

Jeszcze 24 kwietnia muzyk zagrał z grupą Teksasy koncert w Lublinie. Tego dnia obchodził również urodziny. "To był na prawdę bardzo dobry koncert! Panowie są w mega dobrej formie, wszystko świetnie brzmiało i bardzo dobrze się tego słuchało! Jerzy Szela wszystkiego dobrego z okazji urodzin i podwójnych imienin" - pisali fani po koncercie.

Clip Teksasy Może cofniesz czas - & WOJTEK CUGOWSKI (Quarantine Video)

Wokalistę pożegnała też Aleksandra Cieślik, prowadząca "Pełnię Bluesa" na łamach serwisu Muzyka Interia.



"Gdy w 2013 roku przyszłam do Akademickiego Radia Centrum w Lublinie, Jerzy 'Szela' Stankiewicz prowadził tam od lat audycję Centrum Bluesa.W 2016 postanowił odejść ze stacji. Bluesową niszę wypełniłam ja - wówczas 22-letnia fanka takich brzmień. W ten sposób powstała Pełnia, która - aktualnie - ma swoje miejsce w Interii. Za tydzień jej setna odsłona w formie wideo. Z tej okazji napisałam dziś do Szeli. Chciałam, by włączył się w nadchodzący odcinek specjalny. Już nie odpowiedział... Możecie być pewni, że godnie uczcimy jego pamięć" - czytamy we wpisie.

Jerzy "Szela" Stankiewicz nie żyje. Kiedy odbędzie się pogrzeb?

Na Facebooku grupy Teksasy pojawiła się informacja o pogrzebie muzyka.

Ostatnie pożegnanie "Szeli" odbędzie się 5 maja o godzinie 14:00 na cmentarzu w Jastkowie.

Przy okazji rodzina prosi, aby nie kupować kwiatów, a zamiast tego wesprzeć Polską Akcję Humanitarną.