Jerzy Stuhr nie żyje. To on wykonywał przebój "Śpiewać każdy może"

Traf chciał, że w tym samym hotelu przebywał Stanisław Syrewicz, słynny później kompozytor m.in. muzyki do filmów Kena Russella, Johna Frankenheimera, Andrzeja Żuławskiego czy Jerzego Skolimowskiego. To on później był autorem eurowizyjnego przeboju "To nie ja!" dla Edyty Górniak.