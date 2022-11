Jerzy Połomski, polski piosenkarz znany z takich przebojów jak: "Bo z dziewczynami" oraz "Cała sala śpiewa z nami", zmarł 14 listopada w wieku 89 lat. O śmierci poinformowała menedżerka artysty Violetta Lewandowska.

"Dzisiaj wieczorem w warszawskim szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie zmarł Jerzy Połomski. Był i niezwykłym artystą i niezwykłym człowiekiem. Wyjątkową osobowością. Wielki żal i wielka strata dla polskiej kultury" - przekazała PAP.

Jerzy Połomski nie żyje. "Uśmiech, skromność i życzliwość"

Jerzy Połomski wskazał swojego następcę? "To Michał Szpak powinien wyjadać czereśnie w sadzie"

W 2016 roku Jerzy Połomski udzielił wywiadu magazynowi "Retro". Został wtedy zapytany, czy dostrzega na polskiej scenie swoich godnych następców.

"Moim skromnym zdaniem, to Michał Szpak powinien wyjadać czereśnie w sadzie. Zdolny, wiarygodny i do tego ze stosowną fryzurą, jest świadomym i absolutnie wartościowym artystą. Mocno go wspieram. Niewiele jest takich talentów" - odpowiedział Połomski. Artysta zacytował później tę wypowiedź na swoim profilu na Facebooku.



Na te pochwały natychmiast zareagowali fani Szpaka: "W końcu ktoś mądry dobrze się wypowiedział o Michale i dostrzegł jego talent. Brawo dla P. Jerzego"; "Pan Jerzy Połomski to mój idol z lat mojej młodości. Słuchałam Jego piosenek, to autorytet, cieszę się, że docenia Michała. Artysta prawdziwy dostrzeże prawdziwego artystę, dziękuję panie Jerzy".

"Wielki plus dla p. Jerzego, którego gwiazda lśniła mocno! Potrafi dostrzec i docenić młodego artystę" - komentuje kolejny internauta. "Legenda polskiej muzyki potrafi zauważyć prawdziwego artystę. Po prostu klasa" - dodaje inny sympatyk. "Dziękujemy za te piękne słowa panu, pozdrawiamy" - napisali "Szpako - fani".

To był ostatni występ Jerzego Połomskiego. Nie powiedział wtedy żadnego słowa